ميدو: الزمالك نجح أمام ستيلينبوش رغم الظلم التحكيمي

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على تعادل فريقه سلبيا أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد كيب تاون، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع، الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب".

واختتم: "إن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي".

بيسيرو يطمئن جماهير الزمالك قبل موقعة الإياب بالكونفدرالية أمام ستيلينبوش

فيما علق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، على تعادل فريقه سلبيا أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد كيب تاون، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

وقال بيسيرو في تصريحات تلفزيونية: "ليست نتيجة سيئة، أعتقد أن فريقي لعب بشكل جيد دفاعيًا لكن هجوميًا كان يجب أن نكون أفضل، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، بالنسبة للمباراة ربما يُمكننا أن نقدم أكثر وأكثر".

وأضاف: "في النهاية حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لدينا قائمة من 26 لاعبًا وأيًا منهم لا بد أن يكون جاهزًا للمشاركة، نحتاج إلى التحسن في الهجوم وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف، ويُممكننا الفوز على ستيلينبوش في مباراة الإياب، أنا أؤمن بفريقي".

وانتهت مواجهة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد كيب تاون، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الشوط الأول شهد تبادلا للاستحواذ على الكرة بين الفريقين وغياب الفرص الحقيقية للتهديف.

وفي الدقيقة 36 أهدر مصطفى شلبي فرصة للتهديف من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح حسام عبد المجيد في إنقاذ مرمى الأبيض من فرصة تهديف لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك اعتماده على التأمين الدفاعي حيث فشل الفريق الجنوب أفريقي في شن أي هجمات خطيرة على مرمى الفريق الأبيض.

ومع منتصف الشوط، بدأ الزمالك في تنشيط هجومه وسيطر على الكرة وتبادل الهجمات مع الفريق الجنوب أفريقي، وكان أبرز الهجمات في الدقيقة 75 بعد اختراق من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى لتصل الكرة إلى عمر جابر الذي أرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع قبل أن يسددها مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 85، أهدر الزمالك فرصة التقدم بعد رأسية من ناصر منسي الذي استغل عرضية من زيزو ليحولها إلى مرمى ستيلنبوش إلا أن حارس الفريق الجنوب أفريقي أبعدها لتصطدم بالقائم، وتضيع فرصة ذهبية على الزمالك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

ودخل الزمالك مباراة ستيلينبوش في الكونفدرالية بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود.

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