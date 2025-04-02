مراكز شباب الإسماعيلية تواصل فاعليات مبادرة العيد أحلى (صور)

تواصل محافظة الإسماعيلية فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بهدف استقبال المواطنين من مختلف الأعمار للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل مراكز الشباب.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز للترفية

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال متابعته للفعاليات أن هذه المبادرة تسعى إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز جذب ترفيهية واجتماعية تناسب جميع أفراد الأسرة المصرية في إجازة العيد.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة

وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، منها فقرات غنائية، ملاهي للأطفال، كرنفالات، مسرح عرائس، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وفنية، مما يسهم في نشر أجواء السعادة بين المواطنين.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تعزيز دور مراكز الشباب

وأشار محافظ الاسماعيلية إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز دور مراكز الشباب، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تهدف إلى توفير بيئة آمنة وممتعة للعائلات، وتعزيز روح الانتماء والتماسك الاجتماعي بين المواطنين.

وقد شهدت مراكز الشباب في مدن وقرى الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من الأسر والأطفال الذين استمتعوا بالأنشطة المتنوعة، حيث استقبلت المراكز زوارها بالهدايا والبالونات، ما أضفى أجواء احتفالية مميزة، وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين عبَّروا عن سعادتهم بهذه المبادرة.

كما نظمت مراكز الشباب مسابقات رياضية وترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى توفير مساحات للألعاب المختلفة، مما ساهم في رسم الابتسامة على وجوه الجميع.

وأكد محافظ الإسماعيلية على دعم المحافظة الكامل لتنفيذ الفعاليات بالشكل الذي يليق بأهالي الإسماعيلية، لافتًا إلى أن الأنشطة المقدمة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير أجواء ترفيهية آمنة خلال الأعياد والمناسبات المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن مراكز الشباب استقبلت خلال أول أيام العيد حوالي ١٤٤ الف مواطن لتأدية صلاة العيد ب ٤٦ مركز شباب يمثلون ٩ إدارات فرعية.

مؤكدًا أن مراكز الشباب ستظل مفتوحة طوال أيام عيد الفطر لاستقبال المواطنين واستكمال الأنشطة الترفيهية، بما يضمن استفادة الجميع من هذه الأجواء الاحتفالية.

واختتم المحافظ بدعوة الجميع للاستمتاع بالفعاليات المختلفة والمشاركة في الأنشطة المقدمة، متمنيًا عيدًا سعيدًا يملؤه الفرح والسعادة لكل أهالي الإسماعيلية.

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