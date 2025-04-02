الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

الموفدة الأمريكية تزور لبنان لبحث نزع سلاح حزب الله

أورتاغوس مع الرئيس
أورتاغوس مع الرئيس اللبناني، فيتو

من المقرر أن تصل الموفدة الأمريكية مورجان أورتاجوس إلى لبنان خلال اليومين المقبلين؛ لبحث مسائل تتعلق بنزع سلاح حزب الله والتفاوض مع اسرائيل.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصادر أن أورتاجوس ستشدد خلال الزيارة، التي لم يُعلن عنها بعد في واشنطن أو بيروت، على ضرورة قيام لبنان بجهود إضافية وجدية لنزع سلاح حزب الله وتشكيل اللجان المدنية للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن من واجب الحكومة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان مثل حزب الله.

جاء تعليق الخارجية بعد إطلاق قذائف على إسرائيل من جنوب لبنان يوم الجمعة الماضي، وتلا ذلك غارات إسرائيلية على أهداف في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية للمرة الأولى منذ هدنة نوفمبر.

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