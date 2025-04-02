إسبانيا تعتقل 3 رجال أعمال بتهمة تمويل مسيرات حزب الله

اعتقلت السلطات الأمنية في إسبانيا ثلاثة رجال أعمال يحملون الجنسية اللبنانية في برشلونة، بتهمة العمل في صناعة مكونات لمسيرات انتحارية، تم إطلاق بعضها من لبنان إلى إسرائيل.

عملية ضد بنية تحتية للطائرات المسيرة

ووفقا لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن صحيفة "لا فانجوارديا" الإسبانية، اعتقل عناصر من الشرطة، صباح الثلاثاء، المشتبه بهم في إطار عملية ضد بنية تحتية للطائرات المسيرة لـ حزب الله في برشلونة.

ووفقا للاتهامات، كان المشتبه بهم يعملون في صناعة مكونات لتجميع الطائرات المسيرة. كما تجري عمليات تفتيش بحثا عن بنية تحتية لحزب الله في مدينة خيرونا، وفقا لمصادر مطلعة على التحقيق.

تفكيك شبكات الإنتاج والإمداد التابعة لحزب الله في أوروبا

وترتبط هذه القضية بحملة تم تنفيذها في يوليو الماضي بالتعاون مع السلطات الألمانية، بهدف تفكيك شبكات الإنتاج والإمداد التابعة لحزب الله في أوروبا. وبناء على الوثائق التي تم ضبطها في تلك الحملة، تمكن محققون من التقدم في التحقيقات وتنفيذ الاعتقالات والمداهمات، الثلاثاء.

إنتاج الطائرات المسيرة الانتحارية

وفي الحملة السابقة تم القبض على أربعة مشتبه بهم بتهمة توفير مكونات لإنتاج الطائرات المسيرة الانتحارية التي يتم إطلاقها من لبنان نحو إسرائيل. ومن بين المعتقلين في ذلك الوقت كان هناك اثنان من رجال الأعمال اللبنانيين الحاصلين على الجنسية الإسبانية، الذين يُشتبه في أنهم استخدموا شركات مختلفة، بما في ذلك شركة ألعاب، لتغطية أنشطتهم الحقيقية.

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