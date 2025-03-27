محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية الزراعة لموسم حصاد القمح

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استعداد المحافظة لبدء موسم حصاد القمح لعام ٢٠٢٥ حيث بلغت المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٣٨٣٧ فدانا على مستوى المحافظة.

التنسيقات مع الجهات المختصة

وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة قد أعلنت عن التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ توصيات معهد المحاصيل الحقلية التابع للمركز حزمة توصيات فنية لمزارعي القمح، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم بصفة مستمرة.

المساحات المنزرعة بالقمح في الإسماعيلية

وأوضح الدكتور محمد شطا مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أن المساحة المستهدف زراعتها لمحصول القمح هذا الموسم ٥٤٠٤٣ فدانا، وما تم زراعته هذا الموسم ٣٣٨٣٧ فدانا، وعدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ وج ١٧١.

تنفيذ حزمة من البرامج والندوات

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والندوات الإرشادية الشهرية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة للمحصول، هذا إلى جانب إدراج المحافظة ضمن مبادرة "ازرع" حيث تم توزيع عدد٤٠٠ شيكارة تقاوي زنة الشيكارة ٣٠جم أصناف جيزة ١٧١ وسخا ٩٥ وسدي ١٤، وذلك تحت شعار الدعم الفني للمزارع بأسعار مخفضة ٢٠٪.

قرار جديد بشأن استلام الاقماح

وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.

صوامع القمح بالإسماعيلية

على أن يتم توريد القموح إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك لمراكز شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.





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