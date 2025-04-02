تموين الإسماعيلية تشن حملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات المكبرة

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 42 مخالفة تموينية.

جانب من الحملات،فيتو

وأضافت أن حملات المرور على محطات خدمة تموين السيارات؛ لمراقبة ومتابعة حركة تداول المواد البترولية.

استقرار الحالة التموينية بالإسماعيلية

ولفتت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الحالة التموينية مستقرة دون وجود أي معوقات، وجاري المتابعة والرقابة الدورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جانب من الحملات،فيتو

تشديدات من محافظ الإسماعيلية بضبط الأسواق

ومن جانبه شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة متابعة ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات تزويد السيارات بالوقود، بشكل دوري ومنتظم على مدار أيام عيد الفطر المبارك.



جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن متابعة الحالة التموينية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ وذلك للتأكد من انتظام العمل وأن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون وجود أي معوقات أو شكاوى.



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