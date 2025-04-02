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حوادث

بسبب الخلاف على الأجرة، أمن الإسماعيلية يضبط المتهم بالتعدي على شاب

أمن الإسماعيلية يضبط
أمن الإسماعيلية يضبط المتهم بالتعدي على شاب،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط المتهم في إصابة شاب بسلاح أبيض، إثر نشوب مشاجرة بمنطقة موقف الفردوس، بسبب خلاف على أجرة سيارة. 

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أخطار بإصابة شاب بطعن بسلاح أبيض 

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة شاب بطعنة بسلاح أبيض "سكينة" بمنطقتي الجنب والبطن، أثر مشاجرة بسبب خلاف على أجرة سيارة.

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، وتبين إصابة شاب إثر نشوب مشاجرة، أصيب خلالها شاب يدعى هاشم م 34 عاما، كما أصيب سائق الأجرة، أدهم س 24 عاما، بسبب خلاف على أجرة سيارة.
 

وقال شهود عيان إنه كان هناك خلاف نشب بين طرفي النزاع  على أجرة السيارة مشاجرة بمنطقة موقف الفردوس دائرة قسم ثان الإسماعيلية، عندما رفض المواطن دفع أجرة زيادة، أصابه بطعنة في البطن وطعنه في الجنب، ويخضع لعملية جراحية، كما قال شهود العيان أن السائق أصاب نفسه بنفسه. 

 

وعلى الفور وجه العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية  كلا من، المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث القسم، بسرعة التحري عن الواقعة، وأسبابها.

 

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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