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فوز باحثة بكلية الطب البيطري بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير

الباحثة أمنية السيد
الباحثة أمنية السيد شلبى بكلية الطب البيطري
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قدم د.محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة التهنئة للباحثة أمنية السيد شلبى بكلية الطب الببطري، بمناسبة فوزها بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير لعام 2025 فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فى مجال الاقتصاد الأخضر، وتأثيره في صحة الإنسان، وجاء الرسالة بعنوان:

Ameliorative effect of selenium  loaded chitosan nanoparticles on some organs of female rats exposed to silver nanoparticle

فوز باحثة بكلية الطب البيطري بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير فى مجال الاقتصاد الأخضر وتأثيره في صحة الإنسان.
 

 

وقد تلقى د.محمد سامى عبدالصادق خطابا من د.عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، مهنئا جامعة القاهرة بفوز  الباحثة بالجائزة، حيث سيتم تكريمها ضمن فعاليات المؤتمر العام للاتحاد في دورته (57) يومى 23,24 إبريل الجاري، والذى تستضيفه الجامعة الدولية بالكويت.

وأوضح د.محمد سامي عبدالصادق أن هذا الفوز يأتى في إطار التزام جامعة القاهرة برؤيتها واستراتيجيتها البحثية، التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي ارتكزت ضمن محاورها على تعزيز الاهتمام بمجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة أول جامعة حكومية مصرية أنشأت مكتب الاستدامة في العام 2020، كما عنيت بالبحث في مجالات الاقتصاد الأخضر، وعممت الاهتمام به فى كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها البحثية.

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: الباحثة حققت المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدة جامعات عربية وهو يعزز ما مكانة جامعة القاهرة  بين المؤسسات الأكاديمية العربية.
 

ومن جانبه أكد د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الإنجاز يعكس تميز باحثي جامعة القاهرة، وقدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات العلمية، مشيرا إلى أن رسالة الباحثة تناولت موضوعًا بالغ الأهمية حول استخدام جزيئات الفضة النانونية في مجالات مختلفة، وخلصت الرسالة إلى ضرورة الاستخدام الحذر لهذه الجزيئات للحد من المخاطر الصحية، إلى جانب تطوير تركيبة مبتكرة تجمع بين جزيئات الفضة النانونية والشيتوزان المحمل بالسلينيوم، مما يفتح آفاقًا جديدة في صناعات مواد التغليف الغذائية وفي التطبيقات الطبية.

وأوضح د. السعيد إلى أن فوز هذه الرسالة بالمركز الأول جاء بعد منافسة قوية مع رسائل مقدمة من عدة جامعات عربية، وهو شهادة على جودة البحث العلمي في جامعة القاهرة، وبما يعكس جهود الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في تقديم أبحاث ذات قيمة علمية وتطبيقية متميزة.

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