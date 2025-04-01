كييف تطالب الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد انضمامها إليه

قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بأن كييف تطالب الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد محدد لانضمامها إلى الاتحاد.

أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد محدد لانضمامها

وأضاف جوفكفا في مؤتمر صحفي: "لا تترددوا في تحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تفي أوكرانيا بمهمتها، وهو ما تقوم به بالفعل".

وتابع: "هذا ما سنصر عليه عند الحديث عن الوثائق أو الاتفاقيات الثنائية "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي" لقد اتُخذ القرار، إنها مسألة وقت".

ودعا جوفكفا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى التحرك "بنفس سرعة أوكرانيا" في إشارة إلى الجزء الأوروبي من العمل على تكامل أوكرانيا مع أوروبا.

واستطرد: "لقد مرت ثلاثة أشهر من هذا العام، وما زلنا بعيدين عن بدء عملية فتح المجموعة الأولى من مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.