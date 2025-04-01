رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بعيد الفطر ويوزعون الهدايا عليهم (صور)

شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني في كافة المناسبات والاحتفالات.









ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بعيد الفطر

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.

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