الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر (صور)

الافراج بالعفو عن
الافراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت أجهزة وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر.

الافراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر 
الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر 

 

وجاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى السماح بأداء صلاة عيد الفطر للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل. 

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