الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر (صور)

قررت أجهزة وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر.

الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

وجاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى السماح بأداء صلاة عيد الفطر للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.

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