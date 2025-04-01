الثلاثاء 01 أبريل 2025
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صحة ومرأة

مخاطر تناول الأم المرضعة للفسيخ والرنجة

الأم المرضعة
الأم المرضعة

الرنجة والفسيخ من أكلات عيد الفطر المبارك التى يعشقها المصريون كثيرا ويتناولها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وتحرص بعض الأمهات المرضعات على تناول الرنجة والفسيخ فى العيد دون الوعى بمدى تأثير ذلك على جودة اللبن التى تصل إلى الطفل.

مخاطر تناول الأم المرضعة للفسيخ والرنجة 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن على كل أم مرضعة أن تعلم أن الفسيخ والرنجة يحتويان على نسبة عالية من الملح، وهذا يمكن أن يسبب جفافا للأم ما يؤثر على كمية اللبن، لذا يجب عليهن شرب كمية كبيرة من الماء فى حالة تناول الرنجة والفسيخ.

وأضاف عبد الحميد، أن الطعام المملح والتوابل القوية يمكن أن تغير طعم اللبن، وهذا يجعل الطفل يرفض الرضاعة أو يصاب بالمغص والانتفاخات.

وتابع، أن الفسيخ تحديدًا يمكن أن يكون به بكتيريا خطيرة لو تم تحضيره بطريقة خاطئة، وهذا يمكن أن يؤثر على صحة الأم والطفل.

وأوضح أنه فى حالة تناول الأم المرضعة الرنجة والفسيخ يجب تناول كميات قليلة جدا منها، مع شرب الماء الوفير، وتناول الخضروات والفاكهة بعدها لتقليل تأثير الأملاح، وفى حالة ملاحظة أي تغيير على الطفل بعد الرضاعة، يجب استشارة الطبيب المختص على الفور.

الفسيخ
الفسيخ

شروط تناول الفسيخ فى العيد 

من شروط تناول الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر المبارك:

  • شراء الفسيخ من مكان موثوق فيه وشهير.
  • ممنوع شراء الفسيخ المخلى لأنه يجب التأكد من أن السمكة سليمة تماما وبالتالى الفسيخ المهلة غير مضمون.
  • عند شراء الفسيخ والرنجة يجب التأكد من أن الأسماك سليمة تماما لا يوجد بها اى فتحات والعينين سليمة والخياشيم وردية ولا يوجد لون اخضر او ازرق فى لحم الفسيخ بعد فتحه.
  • التأكد من عدم وجود مادة بيضاء تشبه البودر فهذا نوع من أنواع العفن.
  • يجب أن تكون رائحة الفسيخ عادية وليس نفاذة.
  • يجب بعد شراء الفسيخ وضعه في الفريزر لمدة يومان.
  • بعدها يتم تنظيف الفسيخ ونقعه فى الزيت والخل والليمون ليلة كاملة فى الثلاجة.
  • ثم يقدم بعدها بجانب البصل الاخضر والليمون والطحينة والخس والخبز الأسمر.
  • يجب الإكثار من تناول الخضراوات بجانب الرنجة والفسيخ لرفع القيمة الغذائية وتنظيم عملية الهضم.
  • يجب تناول الرنجة والفسيخ مرة واحدة خلال أيام العيد لتجنب الأملاح العالية.
  • يفضل تناول وجبة الفسيخ نهارا حتى الثالثة عصرا وليس بعد ذلك حفاظا على راحة المعدة.
  • يجب بعد تناول الفسيخ شرب الماء الوفير والسوائل الدافئة والعصائر الطبيعية لتنظيم عملية الهضم وطرد السموم والأملاح من الجسم.
  • يجب الاقلال من تناول الشاى والقهوة مع وجبة الفسيخ لتجنب ارتفاع ضغط الدم.
  • عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب عسر الهضم وتزيد من احتباس السوائل بالجسم.
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