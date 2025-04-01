طريقة تحضير الملوحة، الملوحة من أقدم أنواع الأسماك المملحة التى عرفها المصريون، وتعتبر الطريقة الفرعونية الأصلية، وهى عبارة عن نوع من أنواع السمك البوري ويكون كبير الحجم يتم تمليحه.

وطريقة تحضير الملوحة، مميزة حيث لا تقدم كما هى بجانب الليمون والبصل مثل الفسيخ بل يجب طحنها مع البصل والطحينة لتقليل درجة ملوحتها لأن نسبة الملح بها أعلى من الفسيخ.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة تحضير الملوحة على الطريقة الصعيدية.

مكونات تحضير الملوحة:-

سمكة ملوحة

بصل

طحينة

شطة أو فلفل اخضر حار

طحينة خام

عصير ليمون

زيت

طريقة تحضير الملوحة على الطريقة الصعيدية:-

نحضر الملوحة ونقوم بإزالة الشوك والجلد منها تماما.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قطع الملوحة ونضيف لها البصل والليمون والطحينة والشطة أو الفلفل الحار والزيت.

نضرب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نضع الخليط فى اطباق التقديم ونضيف لها الزيت على الوجه ويمكن إضافة طحينة وفلفل حار للتزيين حسب الرغبة.

وتقدم بجانب الخبز الشمسي او الخبز الأسمر.

طريقة تحضير الملوحة

شروط تناول الفسيخ فى العيد

من شروط تناول الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر المبارك:

شراء الفسيخ من مكان موثوق فيه وشهير.

ممنوع شراء الفسيخ المخلى لأنه يجب التأكد من أن السمكة سليمة تماما وبالتالى الفسيخ المهلة غير مضمون.

عند شراء الفسيخ والرنجة يجب التأكد من أن الأسماك سليمة تماما لا يوجد بها اى فتحات والعينين سليمة والخياشيم وردية ولا يوجد لون اخضر او ازرق فى لحم الفسيخ بعد فتحه.

التأكد من عدم وجود مادة بيضاء تشبه البودر فهذا نوع من أنواع العفن.

يجب أن تكون رائحة الفسيخ عادي وليس نفاذة.

يجب بعد شراء الفسيخ وضعه في الفريزر لمدة يومان.

بعدها يتم تنظيف الفسيخ ونقعه فى الزيت والخل والليمون ليلة كاملة فى الثلاجة.

ثم يقدم بعدها بجانب البصل الاخضر والليمون والطحينة والخس والخبز الأسمر.

يجب الإكثار من تناول الخضراوات بحانب الرنجة والفسيخ لرفع القيمة الغذائية وتنظيم عملية الهضم.

يجب تناول الرنجة والفسيخ مرة واحدة خلال أيام العيد لتجنب الأملاح العالية.

يفضل تناول وجبة الفسيخ نهارا حتى الثالثة عصرا وليس بعد ذلك حفاظا على راحة المعدة.

يجب بعد تناول الفسيخ شرب الماء الوفير والسوائل الدافئة والعصائر الطبيعية لتنظيم عملية الهضم وطرد السموم والأملاح من الجسم.

يجب الاقلال من تناول الشاى والقهوة مع وجبة الفسيخ لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب عسر الهضم وتزيد من احتباس السوائل بالجسم.

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