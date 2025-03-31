مرور مكثف على مراكز الوقاية من مرض السعار للتأكد من تقديم الخدمات بالإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية: إنه استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبى خلال إجازه عيد الفطر المبارك، ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية بوحدات الرعاية الأولية.

قامت لجان الإشراف برئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز الوقاية من مرض السعار خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الدكتورة سمر علاء مسئول مكاتب الصحة والدكتورة مارينا فليمون مسئول مراكز الوقاية من مرض السعار.

جانب من متابعة العمل، فيتو

جانب من متابعة العمل، فيتو

جانب من متابعة العمل، فيتو

وتابعت لجان الإشراف انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات.

جانب من متابعة العمل، فيتو

جانب من متابعة العمل، فيتو

قامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة (جرعة الكبدى، وشلل الأطفال)، كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز الوقاية من مرض السعار.

جانب من متابعة العمل، فيتو

جانب من متابعة العمل، فيتو

وكانت قد شنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

واستهدفت الحملة التفتيش على عدد 27 منشأة غذائية تضمنت محلات الأسماك المملحة والرنجة، والحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحلات بيع الأغذية على مستوى المحافظة.

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية.

نتائج الحملة المكبرة

وأوضحت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام 50 كيلو و10 لتر أغذية لوجود تغيّر فى الخواص الطبيعية، وتحرير عدد 28 محضرا شملت 13 محضر شهادة صحية وعدد 15 محضر نظافة عامة.

كما تم سحب 3 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل،والتوصية بالغلق لعدد 19 منشأة غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم علي الصحة العامة، وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

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