وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد انتظام تقديم الخدمات الصحية بمستشفى الحميات (صور)

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد، انتظام سير العمل ميدانيًا بمستشفى حميات الإسماعيلية، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تطبيقًا لخطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة المرور الميداني على المنشآت الصحية خلال فترة الاحتفالات، والتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد سير العمل وتواجد الأطقم الطبية

شملت جولة وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية تفقد سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والعناية المركزة والداخلى.

جانب من الجولة، فيتو

وقامت بتهنئة المرضى وذويهم بقدوم العيد، والتأكد من خلالهم على رضائهم عن الخدمة وعدم وجود أى مشكلات.

جانب من الجولة، فيتو

تواجد فرق النوبتجية

كما تابعت تواجد فريق النوباتجية بالمعمل المشترك وانتظام ظهور نتائج العينات المطلوب تحليلها.

جانب من الجولة، فيتو

وأشادت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، بجهود جميع القائمين على العمل بالمستشفى وأطقم النوبتجيات خلال أيام العيد.

جانب من الجولة، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، على التنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة وإنعقاد غرفة الطوارئ برئاستها لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية والتأكد من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد.

جانب من الجولة، فيتو

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