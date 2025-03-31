الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

القسام تعلن تفجير دبابة للاحتلال شرق خان يونس

القسام
القسام

 أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها فجروا أول أمس دبابة صهيونية بعبوة قرب الخط الفاصل وقصفوا المكان بقذائف الهاون شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

صحة غزة: استشهاد وإصابة 242 فلسطينيا في أول أيام عيد الفطر

 وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، استشهاد 53 فلسطينيا وإصابة 189 آخرين في اليوم الأول من عيد الفطر.

 

جيش الاحتلال يوجه إنذارا لإخلاء مناطق في رفح الفلسطينية

 وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان عدة أحياء في مدينة رفح الفلسطينية من عودة قواته للقتال بشدة ودعاهم للانتقال بشكل فوري إلى منطقة المواصي بغزة.

 

نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”.

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