خطورة الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد (فيديو)

يعد تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر المبارك من العادات المصرية المتداولة على مدار العصور، وبرغم الخلاف الشائع كل عيد بين المؤيدين والمعارضين لتناول الأسماك المملحة، إلا أن مخاطر الإفراط فيها تحدث للجميع.

وشرحت الدكتورة نجلاء محمد استشاري التغذية في المعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" خطورة الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة في العيد على جسم الإنسان.

وأكدت أنه ليس بالضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ والرنجة بشكل نهائي في عيد الفطر المبارك، ولكن من المهم أخذ الاحتياطات قبل أكلها.

وأوضحت أن الرنجة والفسيخ من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الأملاح والذي يعد إنذار خطر للعديد من الأشخاص، بالأخص مرضى الضغط منهم، فيجب عليهم نقع الرنجة أو الفسيخ في مياه لمدة ساعتين قبل تناولها للتخلص من أكبر كمية ممكنة من الملح.

كيفية ضمان سلامة الفسيخ والرنجة

وأضافت: من المهم ضمان سلامة الطعام الذي نتناوله أيًا كان نوعه، ومع الرنجة والفسيخ تزيد سلامتها عند تعرضها لدرجة الحرارة أكثر قبل تناولها، في حين أن بعض الناس يفضلون تناولها بدون وضعها على النار "طازجة" فمن المهم في هذه الحالة الحرص على وضع كمية كبيرة من عصير الليمون عليه واضافة السلطة الخضراء حتى ترفع كفاءة المناعة وتكون لها قدرة على مقاومة الأمراض.

وقالت إن أهم شيء هو تناول كميات محدودة من الرنجة أو الفسيخ، وبرغم طعمها الذي يعشقه العديد واحتوائها على أوميجا 3، إلا أنها تحتوي علي نسبة عالية جدًا من الأملاح وتمثل خطرا لأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشفت وزارة الصحة عن علامات فساد الفسيخ والرنجة.

وقالت وزارة الصحة إن العلامات التي تدل على أن الفسيخ والرنجة معدة بطريقة غير جيدة تشمل:

جسم السمك مهترئ.

تصدر منه روائح غريبة.

جسم السمكة غائر بمجرد الضغط عليه ضغطة خفيفة.

خروج بعض الإفرازات من جسم السمكة خاصة من الرأس أو الخياشيم.

كانت قد وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى القولون العصبي خلال عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان، نتيجة تغيير بعض السلوكيات في النظام الغذائي والعادات اليومية لمرضى القولون العصبي.



وتضمنت هذه النصائح:

١- تناول الأغذية الغنية بالألياف.

٢- تناول الكثير من السوائل.

٣- تناول الوجبات بطريقة معتدلة.

٤- تجنب الأكل في وقت متأخر مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدًا.

٥- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.

٦- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

٧- ممارسة التمارين الرياضية.

٨- عدم الإفراط في تناول كعك العيد .

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