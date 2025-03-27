طريقة عمل كحك العيد السادة بمكونات بسيطة

طريقة عمل كحك العيد السادة، الكحك من الحلوى الشهيرة التي تقدم فى عيد الفطر المبارك، وله أنواع عديدة ويقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل كحك العيد السادة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كحك العيد السادة.

مكونات عمل كحك العيد السادة:-

1 كيلو دقيق أبيض فاخر (دقيق حلويات)

500 جرام سمن بلدي (سايح ولكن غير مغلي)

2 ملعقة كبيرة سمسم محمّص

1 ملعقة كبيرة رائحة كحك (أو يمكن استبدالها بملعقة صغيرة محلب ناعم)

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف كوب ماء دافئ (لإذابة الخميرة)

رشة ملح

سكر بودرة للتزيين

طريقة عمل كحك العيد السادة:

لتحضير الخميرة، في كوب، نذيب ملعقة الخميرة مع ملعقة السكر في نصف كوب ماء دافئ ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل وتكوّن رغوة.

في وعاء كبير، نضع الدقيق مع السمسم ورائحة الكحك (أو المحلب) ورشة الملح، ونقلّبهم جيدًا.

نضيف السمن السايح إلى خليط الدقيق، ونبدأ "بالتبسيس"، أي نفرك الدقيق مع السمن بأطراف الأصابع حتى يتشربه تمامًا ويصبح القوام رملي.

نضيف خليط الخميرة بعد أن يتفاعل إلى العجين، ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة لا تلتصق باليد.

نأخذ قطع صغيرة من العجين ونشكّلها على شكل كرات صغيرة، ونضغط عليها بخفة باستخدام منقاش الكحك أو نتركها سادة كما هي.

نرص الكحك في صينية غير مدهونة، وندخلها فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 – 20 دقيقة، حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

بعد أن يبرد الكحك تمامًا، يُرش عليه سكر بودرة حسب الرغبة.

كحك العيد السادة

بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:

كيلو دقيق

نصف كيلو زبدة

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- نضرب الزبد والسكر جيدًا حتى يصبح خليط كريمي ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- نذوب النشادر في اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدًا.

- وأخيرًا نضيف الدقيق ونعجن جيدًا.

- تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- نرص البسكويت في صواني مدهونة سمن أو بها ورق زبد.

- ندخل الصواني الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن فى علب محكمة الغلق، ويقدم في العيد.

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