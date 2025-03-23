طريقة عمل الكحك بالملبن فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الكحك بالملبن، الكحك من حلوى العيد المميزة الذى جرت العادة على تقديمه فى الأعياد منذ القدماء المصريين كمظهر من مظاهر الاحتفال.

وطريقة عمل الكحك بالملبن، سهلة ولكنها تحتاج الالتزام ببعض الخطوات حتى يكون ناجحا ولذيذا مثل الجاهز، وتحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكحك بالملبن.

مكونات عمل الكحك بالملبن:-

للعجين:

1 كيلو دقيق (منخول)

500 جرام سمن بلدي أو نباتي (سايح)

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب ماء دافئ (لإذابة الخميرة)

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك (اختياري)

سمسم (اختياري)

للحشوة (الملبن):

250 جرام ملبن (جاهز من العطار)

ملعقة صغيرة سمن

رشة صغيرة من القرفة أو المستكة (اختياري)

سمسم (اختياري)

طريقة عمل الكحك بالملبن

طريقة عمل الكحك بالملبن:-

لتحضير العجينة، ضعي الدقيق في وعاء كبير، وأضيفي عليه رشة الملح، وريحة الكحك، والسمسم.

سخني السمن حتى يذوب، ثم اضيفيه مباشرة إلى الدقيق وقلّبي جيدًا حتى يتشربه بالكامل، ويفرك الدقيق بالسمن.

ذوبي الخميرة والسكر في الماء الدافئ واتركيها حتى تتفاعل.

أضيفي خليط الخميرة إلى العجينة، وابدئي العجن، وأضيفي قليلا من الماء إذا احتجت حتى تتكون عجينة ناعمة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

لتحضير الحشوة، قطّعي الملبن إلى قطع صغيرة.

ضعي الملبن مع ملعقة سمن على نار هادئة حتى يلين، ثم أضيفي القرفة أو المستكة والسمسم وقلّبي جيدًا.

شكّلي الملبن إلى كرات صغيرة للحشو.

لتشكيل الكحك، خذي قطعة صغيرة من العجين، شكّليها على شكل كرة، ثم اصنعي تجويفًا في المنتصف.

ضعي كرة ملبن في المنتصف، وأغلقيها جيدًا، ثم شكليها.

زيني الوجه بنقّاش الكحك أو اتركيها بسيطة.

ثم سخّني الفرن على درجة حرارة 180.

رصّي الكحك في صينية، واتركي مسافة بين كل واحدة.

اخبزيه لمدة 15–20 دقيقة حتى يُصبح لونه ذهبي فاتح.

ثم أخرجيه من الفرن، واتركيه يبرد تمامًا، ثم خزني الكحك فى علب نظيفه محكمة الغلق، لحين حلول عيد الفطر المبارك.

وعند التقديم نرصه فى طبق ورشي عليه سكر بودر ويقدم بعدها.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.