السادة بـ 280 والعلبة الفاخر تصل إلى 16500 جنيه، سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر 2025

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر المبارك 2025، سجلت أسعار الكحك في الأسواق بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

أسعار كيلو الكحك قبل عيد الفطر المبارك

وجاء سعر سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر المبارك في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والمخابز الشعبية؛ كالآتي:

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

سعر الكحك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر كحك سادة نصف كيلو مشكل علبة 24 قطعة نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر علبة كحك عجوة نصف كيلو مشكل 24 قطعة نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر علبة كحك ملبن نصف كيلو مشكل 24 قطعة نحو 210 جنيهات.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

أسعار علب كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك سادة عدد 48 قطعة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك عين جمل عدد 48 قطعة نحو 400 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن كيلو نحو 285 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 470 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2 كيلو نحو 600 جنيه.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

سعر كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن كيلو نحو 285 جنيهًا. بلغ سعر كعك مشكل في علبة صفيح نحو 1200 جنيه. بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 5.25 كيلو نحو 1700 جنيه. بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 6 كيلو نحو 2400 جنيه.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

أسعار الكعك علبة 32 قطعة

بلغ سعر كعك سادة علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كعك عجمية علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كعك عين جمل علبة 32 قطعة نحو 365 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

بلغ سعر كعك فستق علبة 32 قطعة نحو 420 جنيهًا. بلغ سعر كعك ملبن علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كعك مشكل علبة 32 قطعة نحو 310 جنيهات.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

أسعار علب الكعك قبل عيد الفطر

بلغ سعر كعك ملبن علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك سادة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عجوة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

أسعار الكعك قبل عيد الفطر

بلغ سعر كعك عجمية علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عين جمل علبة 16 قطعة نحو 185 جنيهًا.

بلغ سعر كعك فستق علبة 16 قطعة نحو 215 جنيهًا.

بلغ سعر كعك مشكل علبة 16 قطعة نحو 160 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

أسعار الكحك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة الكعك «ميني وندر» تحتوي على 12 قطعة من (كعك ريد فلفت - كعك كاندي - كعك ماتشا - كعك بلوبيري) نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر علبة الكعك «ميني وندر» تحتوي على 12 قطعة من (كعك ريد فلفت - كعك كراميل - كعك ماتشا - كعك شوفان) نحو 145 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

سعر كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر كعك العيد «بوكس وسط» نحو 2225 جنيهًا.

بلغ سعر كحك العيد مشكل وزن 6 كيلوات نحو 2975 جنيهًا.

بلغ سعر كعك العيد علبة 4.4 كيلو نحو 2275 جنيهًا.

بلغ سعر كعك العيد فاخر ممتاز نحو 3225 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك العيد مشكل فاخر حجم كبير نحو 4 آلاف جنيه.

سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر

سعر كحك عيد الفطر 2025

بلغ سعر كعك العيد علبة 3.6 كيلو نحو 1975 جنيهًا. بلغ سعر علبة كعك العيد مشكل خشب نحو 1375 جنيهًا. بلغ سعر علبة كعك «القصر» نحو 6 آلاف جنيه. بلغ سعر علبة كعك العيد صندوق الدنيا نحو 10500 جنيه. بلغ سعر علبة كحك فاخر كبيرة نحو 16500 جنيه

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