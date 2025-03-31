وقفات حاشدة في الجيزة والمحافظات لتأييد الرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين (فيديو)

شهدت محافظة الجيزة وجميع ميادين المحافظات وقفات حاشدة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خرج الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة تأكيدًا على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهوده المستمرة في حماية الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجاءت هذه الوقفات بمشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، مرددين هتافات مؤيدة لمواقف القيادة السياسية، ومشيدين بالجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن مصر لن تتوانى عن الوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والكرامة.

وفي ظل هذا المشهد الحاشد، أعرب المشاركون عن رفضهم التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. كما أكدوا أن الشعب المصري سيظل دائمًا في مقدمة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية ستظل في قلب كل مصري.

وكانت الوقفات الحاشدة علامة بارزة في التعبير عن وحدة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، مؤكدة على تضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية في مواجهة كافة محاولات التصفية والتهجير.

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