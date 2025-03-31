بسبب الصواريخ، حريق بمجمع مدارس عمر بن الخطاب في عين شمس بعد صلاة العيد (فيديو)

نشب حريق في نخلة داخل مجمع مدارس بمنطقة عين شمس بدون إصابات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران في مجمع المدارس بعين شمس، وقالوا: "بسبب الصواريخ حــريق بعد صلاة العيد عند مجمع مدارس عمر بن الخطاب عين شمس".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في نخلة داخل مجمع مدارس بشارع الأربعين في عين شمس.

على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات، وتبين اندلاع الحريق بسبب الألعاب النارية.

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