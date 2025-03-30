تتجمع الفتيات ليلة العيد للاحتفال معا وعمل ماسكات العناية بالبشرة التى تجعلهم أكثر إشراقة فى أيام العيد خاصة فى الخروجات.

وتحرص كل فتاة على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تزيد من نضارة البشرة واشراقتها فى العيد وتتنوع الوصفات على حسب نوع البشرة.

قناع الترمس لبشرة مشرقة فى العيد

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الترمس لبشرة مشرقة فى العيد.

المكونات:-

2 ملعقة ترمس مطحون

2 ملعقة زبادي

ملعقة عسل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الترمس ونضيف له الزبادي والعسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من التكتلات.

نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة حتى يجف، ثم نفركه على البشرة برفق ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

بشرة مشرقة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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