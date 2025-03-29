السبت 29 مارس 2025
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صحة ومرأة

قناع العيد لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

ساعات قليلة تبعدنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتقابل الأهل والأصدقاء خلال هذه الايام، لذا تحرص الفتيات على الظهور فى شكل مميز.

وتهتم كل فتاة بعمل الوصفات الطبيعية التى تخلصهن من البقع والتصبغات بالبشرة بل وتعمل على التفتيح ما يظهرهن بإطلالة أكثر جاذبية فى العيد.

 

قناع العيد لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتفتيح البشرة فى العيد وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

كركم 

عسل نحل 

زبادي 

طريقة التحضير والاستخدام:

  • امزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل.
  • طبقي القناع على وجهك ورقبتك بعد تنظيف البشرة جيدًا.
  • اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر مع التدليك الخفيف بحركات دائرية.
  • يُفضّل استخدام القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج قبل العيد.
  • احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة.
  • تجنّبي التعرض المباشر للشمس واستخدمي واقي شمس مناسب.
  • اتبعي نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات لتحصلي على إشراقة طبيعية من الداخل إلى الخارج.
  • باستخدام هذا القناع الطبيعي بانتظام، ستحصلين على بشرة نضرة ومشرقة تليق بجمالك في أيام العيد.
تفتيح البشرة 
تفتيح البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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