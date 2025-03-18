نضارة البشرة من الأمور التى تزيد من جمال صاحبتها وتغنى عن استخدام مستحضرات التجميل التى تدمر البشرة وتؤثر على جمالها.

ونضارة البشرة تلزم صاحبتها بالنوم المبكر وشرب الماء بوفرة وتناول الخضروات والفواكه الطازجة، بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى البشرة.

قناع طبيعي لبشرة أكثر نضارة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لبشرة أكثر نضارة وحيوية.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن الرائب)

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، امزجي جميع المكونات معًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على بشرتكِ بعد تنظيفها جيدًا.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر ثم رطّبيه باستخدام كريم مناسب.

إذا كانت بشرتكِ حساسة، يمكنكِ تقليل كمية عصير الليمون أو استبداله بماء الورد.

جربي هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نضرة ومتألقة بشكل طبيعي.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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