نضارة البشرة من الأمور التى تزيد جمال صاحبتها وتغني عن استخدام مستحضرات التجميل ما يزيد من جاذبية صاحبتها.

ونضارة البشرة تحتاج العناية الجيدة بها حيث الترطيب المستمر وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تحافظ على نضارة البشرة وجمالها.

قناع طبيعي لسنفرة البشرة ونضارتها

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون)

1 ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الحساسة)

طريقة التحضير:-

في وعاء نظيف، امزجي القهوة مع العسل وزيت جوز الهند حتى تحصلي على قوام متجانس.

أضيفي الزبادي إذا كانت بشرتك حساسة، فهو يساعد على تهدئتها.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة، ثم دلكي بحركات دائرية بلطف لمدة 2-3 دقائق.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى تستفيد البشرة من خصائص المكونات.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق باستخدام منشفة ناعمة.

استخدمي مرطبًا مناسبًا بعد ذلك للحفاظ على ترطيب البشرة.

يمكنك استخدام هذا القناع من مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج، مع الحرص على ترطيب البشرة بعد كل استخدام.

سنفرة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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