الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم علي ميلان بثنائية في الشوط الأول

نابولي
نابولي

تقدم فريق نابولي علي نظيره ميلان بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإيطالي

وسجل هدفي فريق نابولي كل من: ماتيو بوليتانو في الدقيقة الثانية، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 19. 

تشكيل ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي
 

ماينان - ووكر - جابيا - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - بوندو - بوليسيتش - ريندرز - فيليكس - أبراهام.

تشكيل نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي  

ميريت - دي لورينزو - رحماني - بونجورنو - بوليتانو - جليمور - لوبوتكا - أنجويسا - أوليفيرا - نيريس - لوكاكو.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وميلان

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة نابولي وميلان قناة AD SPORTS Premium 1.

ترتيب نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 

ويدخل نابولي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة فيما يدخل ميلان المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان نابولي الدوري الإيطالي نابولي وميلان لوكاكو

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لقمة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يفوز على أودينيزي 1/2 ويعزز صدارة الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

قرار جديد من رابطة الأندية لصالح الأهلي بشأن أزمة الانسحاب أمام الزمالك

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق أول أيام عيد الفطر

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

طقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

منوعات

المزيد

إقبال على التسالي والشيكولاتة، ليلة عيد الفطر في القاهرة (فيديو وصور)

ليلة العيد في وسط البلد، إقبال ضعيف على السينما ومحال الملابس (صور)

جريمة استمرت لأشهر، امرأة تسمم زميلتها في العمل

لقطات توثق إنقاذ ضحايا زلزال ميانمار المدمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصطفى شعبان يقع في فخ تكرار "الماستر سين" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. هزيمة المشركين بعد دعاء النبي عليهم

ما حكم صلاة العيد؟ وما حكمة عيد الفطر ومعناه؟

مع الزاهدين.. أبو الحسن الشاذلي، عالم الشريعة وقطب الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية