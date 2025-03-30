الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم علي ميلان بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق نابولي علي نظيره ميلان بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق نابولي كل من: ماتيو بوليتانو في الدقيقة الثانية، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 19.

تشكيل ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي



ماينان - ووكر - جابيا - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - بوندو - بوليسيتش - ريندرز - فيليكس - أبراهام.

تشكيل نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ميريت - دي لورينزو - رحماني - بونجورنو - بوليتانو - جليمور - لوبوتكا - أنجويسا - أوليفيرا - نيريس - لوكاكو.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وميلان

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة نابولي وميلان قناة AD SPORTS Premium 1.

ترتيب نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

ويدخل نابولي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة فيما يدخل ميلان المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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