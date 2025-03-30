رئيس وزراء جرينلاند: الولايات المتحدة لن تحصل على الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء الجديد في جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على الجزيرة.

وكتب نيلسن عبر حسابه على منصة "إكس": "الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على الجزيرة".

وأضاف: "لا ينبغي لسكان جرينلاند أن يخافوا من تصريحات ترامب، بل ينبغي أن يردوا عليها بهدوء وكرامة ووحدة".

جرينلاند ستصبح "بطريقة أو بأخرى" تحت سيطرة الولايات المتحدة

ويشار إلى أن ترامب شدد في مارس الجاري على أن جرينلاند ستصبح "بطريقة أو بأخرى" تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 يناير الماضي، جعل ترامب ضم جرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.

مستعمرة تابعة للمملكة الدنماركية حتى عام 1953

ويذكر أن جزيرة جرينلاند كانت مستعمرة تابعة للمملكة الدنماركية حتى عام 1953، كما أنها لا تزال جزءا من المملكة، لكنها مُنحت الحكم الذاتي في عام 2009.

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