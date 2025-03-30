الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

موعد انتظام لاعبي الأهلي في المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرا مغلقا اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم النادي الأهلي في المعسكر المغلق مساء اليوم الأحد عقب نهاية مران الفريق المقرر  له في التاسعة مساء علي ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان قد قرر كولر مدرب الأهلي الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الهلال السوداني. 

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في القاهرة

خلال تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني، تواجه الفريقان في القاهرة 6 مرات، نجح خلالها الأحمر في الفوز بـ 5 مباريات، بينما حضر التعادل في مواجهة وحيدة.  

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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