الرئيس الإيراني: ردنا وصل إلى البيت الأبيض ومستعدون لمفاوضات مع الأمريكيين

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن رد بلاده على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى البيت الأبيض مشيرا إلى استعداد طهران لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين.

بزشكيان: ردنا وصل إلى البيت الأبيض ومستعدون لمفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد أن كشفت شخصية إيرانية بارزة مضمون رسالة من الرئيس ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها أن "الوقت حان لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل".

وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إلى أن "المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا على جدول الأعمال".

وكتبت مهاجراني على حسابها في منصة "إكس": "تم إعداد الرد على الرسالة المرسلة وتسليمه وتم إدراج مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن ضمن جدول الأعمال".

وأضافت: "وفي هذا السياق، تم إدراج مسار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة على جدول الأعمال. العملية الدبلوماسية مستمرة".

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