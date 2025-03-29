الطيران الأمريكي يشن 72 غارة على اليمن خلال 24 ساعة

هزت انفجارات عنيفة، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر سلسلة غارات جوية شنها الطيران الأمريكي على مواقع متفرقة، واستهدفت مواقع لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن، حسب القيادة الوسطى الأمريكية.

ونشرت القيادة الوسطى الأمريكية صورا تُظهر انطلاق الطائرات المقاتلة لشن الغارات، وصورا من المواقع لحظة استهدافها.

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله أن الطيران الحربي الأمريكي شن، مساء الجمعة، 26 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الجوف وصعدة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بوقوع غارات أمريكية على العاصمة صنعاء، استهدفت منطقة السواد في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وأضافت أن غارات أمريكية أخرى استهدفت أيضا محافظتي صعدة والجوف، كما استهدفت غارات أخرى عمران ومأرب والحديدة.

وأوضحت أن الغارات تركّزت في مديرية سحار بمحافظة صعدة ومحيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن، ليرتفع إجمالي الغارات على صنعاء والمحافظات اليمنية منذ فجر الجمعة إلى 72 غارة.

وأكدت الجماعة سقوط قتيل و3 جرحى في الغارات على محيط مدينة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن 8 غارات جوية استهدفت معسكر السواد (الحرس الجمهوري سابقا)، جنوبي العاصمة صنعاء.

وفجر الجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله عن 43 غارة أميركية أخرى، توزعت بين 19 على محافظة عمران، و8 على صنعاء، و7 على صعدة، و4 على مأرب، و3 على الحديدة، و2 على الجوف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 15 مارس الجاري أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الجاري حرب الإبادة على القطاع.

وحتى صباح أمس الجمعة أدت الغارات الأمريكية على اليمن إلى مقتل 57 شخصا وإصابة 128 آخرين، بينهم نساء وأطفال، حسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.

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