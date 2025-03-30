أصوات السماء تجتمع، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد 30 رمضان

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 30 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر من رحاب جامع الأزهر الشريف، تلاوة الشيخ عزت السيد راشد، والمبتهل الشيخ كامل الناقة



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية/ الفجر/ البلد 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 30 ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق



20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورتى الحجرات / ق ( بمناسبة ذكراه) 30ق



04: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسرمن سورتى الشورى/ الزخرف 30ق



14: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



13:54 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النساء 15ق



14:33 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق



17:33( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سور ق/ الضحى/ العلق 39ق



18:29( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة مريم 15ق



18:39( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النحل 30ق



20:11( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة البقرة 15ق



20:58( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق



21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الممتحنة/ الصف 30ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم/ القمر/ التين 39ق



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة النور 44ق



01:36(بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى العطار ما تيسر من سورة آل عمران 15ق



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى ما تيسر من سورة النمل 30ق



04:48(بعد الفجر) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة ص 15ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.