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أصوات السماء تجتمع، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد 30 رمضان

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 30 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر من رحاب جامع الأزهر الشريف، تلاوة الشيخ عزت السيد راشد، والمبتهل الشيخ كامل الناقة

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح      10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية/ الفجر/ البلد   30ق
 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة النساء  30 ق
 

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق
 

20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  فتحى العطار  وما تيسر من سورتى الحجرات / ق ( بمناسبة ذكراه)   30ق
 

04: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  راغب مصطفى غلوش  وما تيسرمن سورتى الشورى/ الزخرف    30ق
 

14: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
 

13:54 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة النساء 15ق
 

14:33 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق
 

17:33( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  إبراهيم الشعشاعى  وما تيسر من سور ق/ الضحى/ العلق    39ق
 

18:29( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة مريم  15ق
 

18:39( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة النحل   30ق
 

20:11( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد رفعت  وما تيسر من سورة البقرة  15ق
 

20:58( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا  وما تيسر من سورة الأنبياء  30ق
 

21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورتى الممتحنة/ الصف     30ق
 

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم/ القمر/ التين 39ق
 

024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  شعبان الصياد  وما تيسر من سورة النور  44ق
 

01:36(بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى العطار  ما تيسر من سورة آل عمران    15ق
 

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى   ما تيسر من سورة النمل  30ق
 

04:48(بعد الفجر) للشيخ  محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة ص 15ق

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خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة صلاة الفجر عبدالفتاح الشعشاعي محمد رفعت

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