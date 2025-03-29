السبت 29 مارس 2025
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منوعات

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت أن شخصين لقيا مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار وقع خلال حفلة منزلية في مدينة تاكوما بولاية واشنطن، وفقا لما أعلنته السلطات.

مقتل شخصين وإصابة 4 جراء إطلاق نار في واشنطن
 

ومن جانبه قال قسم شرطة مقاطعة بيرس، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن فتى قاصرا اعتقل على خلفية الحادث، دون الكشف عن عمره.


وتلقى الضباط بلاغات عن 30 إلى 40 شابا يركضون ويصرخون خارج منزل، حيث أفاد عدد من المتصلين بحدوث شجار في الشارع. 

وقبل وصول الشرطة الأمريكية، سُمع دوي إطلاق نار، بينما كان الأشخاص يفرون والمركبات تبتعد عن المكان.

وجاء في البيان: "السيارات كانت تعلق في الحي، بينما سادت حالة من الفوضى في الشارع بالكامل".

وحاول الضباط إنقاذ حياة شاب في موقع الحادث، لكنه فارق الحياة، بينما توجه خمسة آخرون إلى المستشفيات بأنفسهم. ولاحقا، أكدت الشرطة أن أحد المصابين توفي متأثرا بجراحه، بينما يعاني الأربعة الباقون من إصابات خطيرة، لكن من المتوقع أن يتعافوا.

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واشنطن أمريكا إطلاق نار في واشنطن

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