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خارج الحدود

عيد الفطر الإثنين فى هذه الدول، المغرب والهند وماليزيا الأبرز

هلال شوال،فيتو
هلال شوال،فيتو

أعلن مركز الفلك الدولى، أن الشمس في شرق العالم الإسلامي ستغيب بعد قليل، وسيبدأ أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي بتحري الهلال من مختلف دول العالم، من أستراليا وحتى الولايات المتحدة، وذلك باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بالعين المجردة وبالمناظير وبتلسكوبات محوسبة وبتقنية التصوير الفلكي.

وحتى الآن نتائج كشف مركز الفلك الدولي نتائج تحري هلال أول الشهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، كما يلى:

بداية الشهر الرسمية وأول أيام عيد الفطر المبارك:

الأحد 30 مارس 2025
1. تركيا

2.قطر

3.السعودية 

4. الإمارات 

الإثنين 31 مارس 2025
1. المغرب (التحري يوم الأحد)
2. الهند (التحري يوم الأحد)
3. إندونيسيا
4. إيران (التحري يوم الأحد)
5. باكستان (التحري يوم الأحد)
6. بروناي (التحري يوم الأحد)
7. بنجلادش (التحري يوم الأحد)
8. ماليزيا (التحري يوم الأحد)

9.سلطنة عمان

وخلص مركز الفلك الدولي إلى أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس.

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أستراليا الولايات المتحدة اول ايام عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر أندونيسيا إيران بنجلادش

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