سامح حسين يحتفل بنجاح برنامجه "قطايف"

أعلن الفنان سامح حسين أنه سيحتفل اليوم بنجاح برنامجه الرمضاني “قطايف”.

وكتب سامح حسين في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: جمهورى الحبيب.. إن شاء الله مستنيكم النهاردة الساعة 9 مساءًا فى بث مباشر على جميع المنصات الخاصة بسامح حسين " فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوتيوب " علشان نحتفل سوا بنجاح برنامج " قطايف " جميلكم فوق راسى وكل سنة وانتم طيبين.

برنامج قطايف

وقدم سامح حسين برنامج قطايف يوميا في رمضان عبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعي وقناته عبر موقع يوتيوب، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وحظي بردود أفعال إيجابية من مختلف الفئات.

وبعد النجاح الكبير للبرنامج أهدى سامح حسين وأسرة برنامجه (قطايف) حلقاته كاملة إلي التليفزيون المصري.

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