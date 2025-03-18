الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أشرف عبد الباقي يشيد ببرنامج قطايف لـ سامح حسين

أشرف وسامح
أشرف وسامح

أشاد الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج قطايف الذي يقدمه الفنان  سامح حسين عبر قناته بموقع يوتيوب، حيث كتب منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "سامح حسين عامل برنامج حلو قوي اسمه قطايف، وسامح بعتبره أخويا الصغير".

برنامج قطايف 

وأضاف: “من يوم ما قابلته وهو عامل معايا دور صغير في مسرحية اسمها حلو وكداب شفت انه هيبقي ممثل كوميدي شاطر، وكان بيعمل مجهود كبير في اكتر من مجال جنب التمثيل وشاب جدع ويعتمد عليه”.

 

وتابع عبد الباقي: “ولما اتعرض عليا فيلم لخمة راس رشحته واتقابلت أنا وهو واشتغلنا علي الشخصية وحقق نجاح في الدور وده شجعني أرشحه في راجل وست ستات، وبعدها ربنا كرمه لمجهوده وحبه للشغل وانطلق بعدها، ووقت ماكنت بعمل مسرح مصر اتفقت معاه أنتج له مسرحية للأطفال اسمها علي بابا وبرضه كان قد الثقة وحاليًا لقيته عامل برنامج علي السوشيال ميديا هايل وهادي ومناسب جدا لرمضان، الف مبروك النجاح يا أبو السماميح”.

 

وأهدى الفنان سامح حسين وأسرة برنامجه (قطايف) حلقاته كاملة إلي التليفزيون المصري.

ويقدم سامح حسين برنامج قطايف يوميا في رمضان عبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعي وقناته عبر موقع يوتيوب، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وحظي بردود أفعال إيجابية من مختلف الفئات.

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