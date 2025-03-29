محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة.

ملف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بالمتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات المقدمة بهذا الملف الحيوي، وإحكام السيطرة على التعديات والتعامل معها بشكل فوري، لإزالة المخالفات في المهد، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من الرقعة الزراعية، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة لدورة العمل بالمراكز التكنولوجية من حيث الإجراءات، والتنفيذ، والمعاملة، لتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق، فضلًا عن متابعة حالة النظافة العامة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

ملف أراضي أملاك الدولة

وتابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز على هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وكلف محافظ الفيوم، مجالس المدن، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخاطبة جهات الولاية بالتعديات التي يتم رصدها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، وكذا إعادة تدقيق ومراجعة العقود التي تم تحريرها أو التي يجري تحريرها، ومطابقة بياناتها مرة أخرى على أرض الواقع.

وأكد مخافظ الفبوم، أنه من الضروري تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراحل في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.