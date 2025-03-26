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محافظات

محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات بالإدارة المحلية

تكريم أمهات الإدارة
تكريم أمهات الإدارة المحلية، فيتو

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية علي مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومنحهن شهادات التقدير ومبلغ مالي، لعطائهن ودورهن الكبير وتضحيتهن في تربية أبنائهن وبناء أسرهن على الأسس القويمة.

تهنئة للأمهات المثاليات

 قدم محافظ الفيوم، التهنئة للأمهات المثاليات مثمنًا الدور الإيجابي للأمهات المكرمات في غرس القيم وتربية وتنشئة أبنائهن التنشأة السليمة، التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة لوطننا الغالي مصر، وأن كل الأديان أكدت على مكانة الأمهات والإقرار بالواجب والجميل نحوهن.

اهتمام المحافظة بشأن المرأة

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، تقديرًا لما تبذله من مجهودات تسهم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تشارك في بناء مجتمع صالح، مشيدًا بالأمهات المكرمات والعطاء الكبير لهن في شتى مناحي الحياة دون كللٍ أو مللٍ، وتربية أبنائهن على العادات والتقاليد الأصيلة والأخلاق الكريمة، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهي ليست نصف المجتمع وحسب بل هى كل المجتمع.

تشجيع العاملات بالإدارة المحلية للتقدم المسابقة

ووجه المحافظ، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الفيوم، بعمل "استاند" باسم كل أم من الأمهات المكرمات، يوضع على مكاتبهن بالعمل كقيمة معنوية لهن، وتشجيعًا لغيرهن من الأمهات للمشاركة بالمسابقة خلال الأعوام القادمة، مؤكدًا على زيادة عدد السيدات بلجنة الاختيار خلال السنوات القادمة، مع الاستعانة بالسيدات اللائي فزن بالمسابقة خلال الأعوام الماضية.

 

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بذكر أنه قد تم الإعلان عن مسابقة الأم المثالية علي مستوى ديوان عام محافظة الفيوم، والوحدات المحلية التابعة، خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير الماضيين، وتقدم للمسابقة 11 أمًا يمثلن الديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، وتم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات الفائزات بالمسابقة من بينهن، وقد اختارت اللجنة 5 أمهات مثاليات، اثنتين منهن من الديوان العام للمحافظة، وأمًا مثالية من كل مركز من مراكز إطسا، وطامية، ويوسف الصديق.

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