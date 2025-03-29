الفيوم تفوز في المسابقة الفنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن اللوحة المقدمة من أحد طلاب المحافظة قد فازت في المسابقة الفنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنظمة الدولية للهجرة، وشارك فيها 720 طالبا من 12 محافظة.

اللوحة الفائزة وحفل تكريم الفائزين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، أن اللوحة المقدمة من الطالب يوسف ملاك رزق، من مدرسة الشهيد يحيى البحيري الصناعية بنين، التابعة لإدارة أبشواى التعليمية، فازت بالمركز المسابقة الفنية للهجرة غير الشرعية، وتم تكريمه في الحفل الذي أقيم بالقاهرة بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية، وكارلوس أوليفر، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وإيفا ويتيمان، نائبة سفير مملكة هولندا في مصر.

يذكر أن عدد الأعمال الفائزة 24 عملا تم اختيارهم من بين 720 عمل مقدمة من 12 محافظة، وتم تسليم الفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية، وستقدم مديرية التربية والتعليم بالفيوم شهادة تقدير للطالب الفائز.

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