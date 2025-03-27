الخميس 27 مارس 2025
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محافظ الفيوم يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/ 2025

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن،  اليوم الخميس، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

 

 مراجعة نسب التنفيذ لمشروعات الخطة الاستثماري

راجع محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 بكل قطاع، وطالبهم بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الرابع من الخطة الاستثمارية.

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يذكر أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 بلغت 757 مليون و588 ألف جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات بقطاعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

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