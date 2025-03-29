مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، وأنشأت غرف مركزية للطوارئ والأزمات للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية على مستوى المحافظة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بقطاعات وإدارات داخل الشركة تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين الواردة للخط الساخن وإدارة الإعلام، المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمحطات المياه وشبكات الصرف الصحي.

استقبال شكاوي الأعطال وانفجارات الشبكات خلال الخط الساخن

ويتم متابعة الشكاوى عبر خطوط الهواتف للتأكد من إزالة أسبابها، بالإضافة إلى توجيه فرق الصيانة للتدخل السريع لمعالجة الأعطال الطارئة، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع ومحابس المياه، وجاهزية محطات الصرف الصحي لاستقبال التصرفات، وتم تطهير كافة شبكات الصرف الصحي والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه وانتشارها بكافة أرجاء المحافظة، والتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة. كما يتواجد الكيميائيون في معامل الشركة لرفع العينات من المحطات والشبكات على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ظهور أي مشكلة أو شكوى.

مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع

كما تستمر مراكز شحن العدادات المسبقة الدفع في العمل خلال فترة العيد لتفادي أي انقطاع في الخدمة، وتواصل فرق التوعية تنفيذ حملاتها التوعوية مع المواطنين، لتعزيز السلوكيات الصحيحة في التعامل مع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في استدامتها ووصولها بالضغوط المناسبة، وتضمنت حملات التوعية أيضًا الإرشادات الخاصة بالتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على عدم إلقاء أي مواد صلبة أو دهنية قد تتسبب في تراكم الرواسب وحدوث انسدادات أو طفوحات مفاجئة.

ويتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (125) على مستوى محافظات القناة، كما تستقبل الشركة استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لضمان سرعة التفاعل مع المشكلات والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

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