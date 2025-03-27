محافظ الفيوم: تجهيز 166 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مديرية أوقاف الفيوم خصصت 166 ساحة، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجرية / 2025 ميلادية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تعيين خطيب لكل ساحة

وأضاف محافظ الفيوم، أن مديرية الأوقاف، جهزت الساحات والمساجد الكبيرة التى تؤدى بها صلاة الجمعة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، كما أعدت كشوفًا بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد، وتجهيز جميع الساحات يجرى تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولي مديرية الأمن، ومجالس المدن، والوحدات المحلية.

توزيع الساحات على المراكز

وأوضح محافظ الفيوم، أن الساحات موزعة بواقع 10 ساحات بمدينة الفيوم، و41 ساحة بمركز الفيوم، و40 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و27 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و24 ساحة بمدينة ومركز طامية، و12 ساحة بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومثلها بمركز ومدينة أبشواى.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المراكز والمدن، والأحياء، بالتنسيق مع مديريتي الأوقاف، والأمن، لتجهيز الساحات التي ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، لتيسير الحركة المرورية مع تكثيف أعمال النظافة بنطاق الساحات والمساجد، قبل أداء شعائر صلاة العيد وبعدها.

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