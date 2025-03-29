السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب، شهد  سعر جرام الذهب ارتفاعا ملحوظا جديدا بمنتصف حركة البيع والشراء بنحو 10 جنيهات، وسجل سعر الجرام عيار 24 اليوم السبت 29 مارس 2025 حوالي 5010 جنيهات، كما  بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4385 جنيهًا وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة. 

اقرا التالى: جنون الذهب، عيار 24 يسجل 5000 جنيه لأول مرة في مصر

 

<span style=
الذهب  

 

سعر جرام الذهب  عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5010 جنيهات “للبيع“.

سعر جرام الذهب  عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4385 جنيهًا “للبيع”. 

سعر جرام الذهب  عيار 18

سعر جرام الذهب  عيار 18، سجل 3760 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 14

سعر جرام الذهب  عيار 14، سجل 2930 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 12

سعر جرام الذهب  عيار 12، سجل 2505 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 9

سعر جرام الذهب  عيار 9، سجل 1880 جنيهًا “للبيع”.

سعر الجنيه الذهب 

 سعر الجنيه الذهب سجل 35080 جنيهًا “للبيع”.

 

<span style=
الذهب  

حركة أسعار الذهب حول العالم 

ارتفعت  أسعار الذهب حول العالم إلى مستويات قياسية جديدة امس وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب.

الأونصة تسجل هذا لرقم عالميا 

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولار للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند 3056 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 3072 دولار للأونصة، كما حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي. 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

 ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.
 

<span style=
الاونصة 

 

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

<span style=
الذهب  

صناديق الاستثمار في الذهب


جدير بالذكر صناديق الاستثمار العالمية فى الذهب أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الماضى من العام الجارى، كما سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.
هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار 3.9 طن ذهب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 9 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14 جرام الذهب عيار 12 جرام الذهب عيار 9

مواد متعلقة

البورصة في أسبوع.. 89.3 % صافي تعاملات المصريين.. 440.1 مليار جنيه قيمة التداول.. والسندات تحصد نصيب الأسد بنسبة 96.31 %

تفاصيل أداء أقوى قطاعات البورصة المصرية قبل عيد الفطر

قفزة في أسعار سبائك الذهب قبل إجازة عيد الفطر

أسعار العملات العربية والأجنبية بالتزامن مع الإجازة الرسمية بالبنوك

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب، وصل 35 ألف جنيه بالصاغة

50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال 24 ساعة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية صباح اليوم السبت

جنون الذهب، عيار 24 يسجل 5000 جنيه لأول مرة في مصر

الأكثر قراءة

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

الكنيسة الأرثوذكسية تنفي وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

مصدر بالأهلي يكشف مصير أحمد عبد القادر

اتساع الجزر الطينية في مجرى النيل الأزرق، باحث يؤكد توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي

منوعات

المزيد

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نهاية الشخصية التوكسيك.. كيف قدمها عصام عمر في الحلقة الأخيرة من نص الشعب اسمه محمد (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة "هرقل"

معارك وغزوات، معركة وادي لكة أولى فتوحات المسلمين في أوروبا ومفتاح الأندلس

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

المزيد
الجريدة الرسمية