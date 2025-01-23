أبرز خدمات ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات عديدة منها استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتوفر ماكينات الصراف الالي في بنك مصر للعملاء خدمات كثيرة من خلال نحو 6 آلاف ماكينة صراف ألي منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة ابرز خدمات ماكينات الصراف الالي من بنك مصر مايلي:

إيداع في الحساب الدولاري

وتغيير العملات الأجنبية

سداد البطاقات الائتمانية

بطاقات بنك مصر

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكترونيbm19888@banquemisr.com لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر.



وفى حالة كانت البطاقة بنك آخر وماكينة الصراف الآلي بنك مصر يمكن للعملاء التوجه للبنك المصدر للبطاقة والمتابعة معه.

حدد بنك مصر شروط خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

وأوضح البنك أن على العميل القيام بعدة خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

الإنترنت البنكي من بنك مصر

ولمواكبة التطور التكنولوجي، قام بنك مصر بتطوير منظومة خدمات الإنترنت البنكي للشركات والمؤسسات BM Online Business والتي يمكن من خلالها متابعة الحسابات وإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان.

خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في الإنترنت البنكي مايلي:

تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك.

-إعلانات-

تحويل الأموال للبنوك المحلية.

التحويل خارج مصر.

سداد بطاقة ائتمان-تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية.

التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

إضافة تعليمات مستديمة.

فتح حساب - ربط ودائع - شراء شهادات.

طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

طلب شيك مصرفي.

طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

إيقاف جميع البطاقات.

إدارة أرصدة الحسابات.

الاستعلام عن المعاملات للتجار.

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