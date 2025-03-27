صحة قنا تعلن خطتها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي داخل منافذ الخدمة الصحية المختلفة بالمحافظة خلال فترة الإجازات وإجازة عيد الفطر المبارك، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

وبدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي أبناء الفريق الطبي الذين قد لقوا ربهم خلال شهر رمضان المبارك.

خطة مديرية الصحة لعيد الفطر المبارك

واستكمل وكيل الوزارة، بمناقشة خطة المديرية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال عدة محاور من أهمها،وضع خطة مرور من فرق الإشراف للمرور علي المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من الانضباط الإداري والفني، زيادة الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارئ علي مدار الساعة،والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بكميات كافية والمتابعة الدورية لرصيد الإدارات والمستشفيات علي مدار الساعة، ومراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث داخل كافة المستشفيات التابعة للمديرية،ومراجعة أرصدة بنوك الدم بالمستشفيات العامة والمركزية بصورة يومية مع التنسيق الجيد مع بنك الدم الإقليمي لتأمين رصيد احتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، ومراجعة مخزون الأكسجين والتأكد من كفايته داخل المستشفيات ليلًا ونهارًا،ومراجعة تشغيل مولدات الكهرباء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية،والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمويل أي حالة مرضية لأقرب نقطة طبية،والتنسيق الدائم مع غرفة الأزمات المركزية بالوزارة ومنظومة المشروع القومي للرعايات،وتفعيل غرفة الأزمات بديوان المديرية علي مدار الساعة خلال إجازة العيد، وتشغيل خدمات المبادرة الرئاسية للمقبلين علي الزواج والتأكد من تقديم جلسات التطعيم للأطفال المستحقين في مواعيدها المقررة خلال العيد،وإنتشار فرق التثقيف الصحي علي مناطق التجمعات والمتنزهات العامة بالمحافظة،والتأكيد علي سير وإنتظام العمل وتقديم خدمات الطوارئ بمنشئات مبادرة التطوير الأولي والثانية وباقي منشآت الرعاية الصحية الأولية، والتأكيد على انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المُدعمة خلال فترة العيد مع تحديد منفذ ألبان بكل إدارة صحية.

متابعة موسعة لمنافذ الأغذية والمحلات بقنا

كما وجه وكيل الوزارة بعمل بتنفيذ خطة متابعة موسعة لمنافذ الأغذية والمحلات التي تقدم الوجبات للمواطنين،كذلك تكثيف أعمال الرش والتطهير وأعمال القضاء علي مسببات الأمراض وتفعيل فرق الترصد داخل المراكز،هذا بالإضافة إلي تنشيط أعمال الرصد البيئي، لمواجهة أعمال التلوث البيئي المختلفة ورصد نوعية المياه المختلفة للوقوف علي أي أسباب للتلوث واتخاذ الإجراءات المناسبة للمعالجة.

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