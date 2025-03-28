هل هناك إعفاء على السحب من محفظة القاهرة كاش عبر الـ ATM؟

يبحث العديد من عملاء محفظة القاهرة كاش في بنك القاهرة عن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أن هناك إعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM التابعة للبنك.

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

ويقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

مزايا تطبيق القاهرة كاش

وتشمل مزايا الاشتراك في محفظة بنك القاهرة ما يلي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

ومن جانب آخر يقدم بنك القاهرة خلال حملة الشمول المالي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب وفر مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

كما يعمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب "بُــــكرة" مجانًا والذي يتميز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءًا من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع امكانية التأمين، حيث أن الحساب مصمم خصيصًا للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل حلول ومزايا مصرفية مما يشجع المرأة علي الإدخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث يشارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 31 مارس من خلال طرح مجموعة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقًا بهدف تعزيز الشمول المالي.

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير الخدمات المالية المتنوعة التي تلبي احتياجاتها، ودعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

ويقدم بنك القاهرة عروضا خاصه للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر، والجدير بالذكر بأن المرأة تستحوذ على نسبة 45% من حسابات الشمول المالي وبنسبة 35% من محفظة بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة.

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