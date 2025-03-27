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اقتصاد

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

البنوك المصرية، فيتو
البنوك المصرية، فيتو

 أعلن البنك المركزي المصري، عن إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

 

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر

 وأوضح المركزي، أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة المشار إليها أعلاه حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025.

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