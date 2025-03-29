أحمد السعدني: حرصت على مشاهدة أولى حلقات "لام شمسية" مع ابني ياسين وحدثته عن فترة البلوغ

مسلسل "لام شمسية"، قال الفنان أحمد السعدني إن نجله الأصغر ياسين ظهر معه في مشهد من الحلقة السابعة من مسلسل "لام شمسية"، وهو ما تساءل عنه الجمهور خلال الفترة الماضية.

وأضاف “السعدني” في تصريحات للإعلامية راندا جبر ببرنامج ET بالعربي: "ياسين حضر معايا التصوير يوم، وطلع معايا في مشهد، طلع قاعد جنبي".

وردًّا على سؤال هل تابع ولداه ياسين وعبد الله مسلسل "لام شمسية"، وهل تحدث معهما في مواضيع تطرق لها العمل، قال أحمد السعدني: "عبد الله اتكلمت معاه عن فترة البلوغ لما ابتدا يبقى شاب أو مراهق، واتكلمت معاه في كل حاجة خاصة بالمرحلة اللي هو داخل عليها".

وتابع: "ابني الصغير اتفرج معايا على أول حلقة، وكنت حريص إن ياسين يشوف أول حلقة معايا، وفي المشهد الأخير قال يا بابا أنت بتعمل إيه".

واستطرد: "قعدت فهمته وبدل قعدة مخصوص زي قعدة عبد الله قلت له كل حاجة واحنا بنتفرج على المسلسل، ودي قيمة الفن، إنه يسهل توصيل المعلومة بشكل كبير".

مسلسل "لام شمسية"

تدور أحداث مسلسل "لام شمسية" في إطار اجتماعي، ويطرح العمل عددًا من القضايا، ومنها علاقات الأزواج والتعدي على الأطفال.

أبطال مسلسل "لام شمسية"

مسلسل "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي ياسمينا العبد والطفل علي البيلي وعدد آخر من الفنانين.

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