فريق بحث لضبط متهم دهس طفلا بسيارته في حدائق القبة

تكثف مباحث أمن القاهرة جهودها لضبط سائق دهس طفلًا أثناء لهوه على سكوتر كهربائي، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ولاذا بالفرار، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية السائق المتهم لضبطه والسيارة المتسببة في الحادث.

طفل يلقى مصرعه إثر حادث تصادم في منطقة حدائق القبة بالقاهرة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، كان يقود سكوتر كهربائي في الشارع عندما صدمته سيارة مسرعة.

أسفر الحادث عن وفاته في الحال وسط حالة من الذهول بين الأهالي، وتم نقله إلى المستشفى، وتم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.