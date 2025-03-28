الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بكرداسة

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة كرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث على السائق والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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